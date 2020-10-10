《女力報到》全新一季《最美的約定》，日前新版視覺曝光，羅平和楊晴「晴強CP」手上拿著小朋友扮家家酒時所用的塑膠玩具，似乎兩人平靜生活將有「新成員」加入？羅平賣關子說「到底是哪裡來的『小朋友』？請大家緊盯《女力報到》」。

羅平透露，和楊晴拍戲3年來，對戲一直很放鬆，新一季中兩人會開設保全公司，戲外羅平跟老婆也共同經營嬰兒珠寶首飾公司，他說到有了女兒，老婆萌生很多嬰兒首飾的idea，結合歐洲小朋友常用象徵「吉祥」的小動物，還有東方文化的12生肖。熱愛美食的他也想投入餐飲，推廣拿手的傳統印度咖哩，盼有志同道合朋友能一起圓夢。

羅平感謝劇組在中秋連假放他2天假，他第一天帶爸爸品嚐萬里大閘蟹，第二天則帶家人逛傳統市場，採買新鮮食材回家烤肉，感受過節氣氛，也規劃和女兒一起玩遊戲、念童話故事給女兒聽，把握孩子成長時光。《女力報到－最美的約定》每周一至周五晚間八點TVBS 42頻道播出。

(中時 )