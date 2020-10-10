顧安生（右起）與胡錦的女兒顧芩在美國生活，放假時才會回台與父母團聚。（胡錦提供）

已有50年演藝資歷的女星胡錦，主演的電影超過百部，曾跨足影視製作領域，退休後忙著參加社團活動、上視訊課程、向年輕人學新科技、學動畫等等，不願與時代脫節，她與資深新聞人顧安生育有1女顧芩，女兒現年35歲在美國從事金融業，談起母女的相處，她透露顧芩原有星夢，自己卻是勸退女兒踏上星途的第一人。

顧芩國小畢業後就到美國生活，胡錦也跟著過去，母女在異地相依為命，那段美國的生活，小的進入叛逆期、老的進入更年期，兩人吵架是家常便飯，胡錦說女兒從高中開始便萌發星夢，有著一把好嗓子想闖歌壇，「她高中要考《世界日報》的歌唱比賽，剛好我當評審，就勸退她，如果她錄取了我又不希望她走這行。」

胡錦務實說，自己生在平劇世家，從小「練功」，苦過來的人才能在演藝圈撐下來，她認為女兒算是嬌生慣養，自己和顧安生提供了女兒不錯的環境，「我檢視我女兒很多的條件，我當演員是必須做，但她是可做可不做，即使她唱歌真的不錯，但是就當興趣就好。」

胡錦秀出年輕時抱著女兒的合照。（胡錦提供）

顧芩嗓音不錯，胡錦稱或許是遺傳到了自己的表演細胞。（胡錦提供）

顧芩的星夢一直維持到大學畢業，畢業後受到祖父、顧安生父親的影響投入金融業，年紀輕輕就當上主管，平日只需要在家辦公，待遇不錯，胡錦說：「她現在的想法就是拚升遷，工作50年後退休，像他爸一樣。」是否會催女兒結婚？胡錦表示女兒事業心重，提到這事就會板起臉，自己也不想一直碰釘子。

顧芩大二後開始完全獨立，胡錦就搬回台灣住，今年上半年新冠肺炎襲擊全球，胡錦說人在美國的女兒一直很有衛生安全意識，對小女頗放心，反倒是顧芩還替家中兩老操心，從美國寄500個口罩回台灣。

(中時 )