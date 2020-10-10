周孝安首度演出舞台劇，詮釋白先勇同志經典作《孽子》，他劇中詮釋「龍子」一角，也挑戰綢吊舞蹈，而白先勇文字細膩，他要同時呈現多種負面情緒，他常透過閉關自己進入角色，壓力不小。他記得有次跟朋友晚上爬山，躺在石椅望星空卻落淚，「那不是感動，是孤獨」，讓他一度懷疑自己憂鬱症。不過他為角色瘦身、投入情緒，都看在白先勇眼中，上週台中場巡演後，白先勇傳了訊息給周孝安「選你演龍子是我最正確的決定」，備受肯定的周孝安感動情緒湧上，訪問中二度落淚。

劇中「龍子」是軍人子弟，個性一板一眼沒在開玩笑，周孝安坦言接演後自己個性更吹毛求疵，像是下工後偶爾跟朋友小酌，白老師會打給他討論細節，朋友卻沒當真，虧他騙人「少來，想躲酒喔」讓他很不是滋味，而聽朋友講垃圾話、討論狼人殺遊戲，他還嗆「拜託你們去念點書」，甚至強迫朋友看同志題材電影，但好友根本沒興趣，導致友情一度受影響，「有些人不敢約我，其實滿受傷的，可能我太入戲」，他認為這狀態很好，比較不容易出戲，不過演完後「我要趕快找回朋友，以前對他們情緒不好的地方，跟他們道歉」。

周孝安在舞台劇《孽子》挑戰綢吊舞蹈，每次演出必破皮流血。（盧禕祺攝）

周孝安首度演出舞台劇，演技上更加細膩。（盧禕祺攝）

周孝安接演《孽子》舞台劇後，也接下電視劇《一個屋簷下》，同時尬2部戲，角色一個黑暗憂鬱、一個陽光樂天，某天排練完舞台劇後，晚上接著拍電視劇，接近12點時，周孝安看著對戲女演員，竟說出《孽子》同志台詞，怎麼樣也改不過來，讓劇組超傻眼，當下他趕緊到戶外透氣喝咖啡，直呼「真的用ㄍㄧㄣ的在演，感覺快精神崩潰」。

周孝安過去因感情掀起不小風波，他透露演了「龍子」後，因角色對待感情專一，連帶影響自己的感情觀。「演員都真性情，以前很容易衝動，後來才發現不適合」，身邊雖有不錯對象，但會多加觀察，「不要輕易承諾一段關係，我會更小心，更認真看這人適不適合走長遠」，他說「我想耐心等一個人，是遇到任何問題都不會輕易放棄」，他除了舞台劇外還有2部戲，工作一路忙到年底，他不急著談感情，先以工作為主，但他期待當爸，設定40歲前有小孩。2020《孽子》16日至18日在台北國家戲劇院巡迴最終場，購票可洽兩廳院售票系統。

聊到白先勇老師一路給予鼓勵，周孝安受訪二度落淚。（創作社劇團提供）

周孝安開心能接演《孽子》舞台劇。（盧禕祺攝）

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