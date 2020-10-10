台北市1名王姓男子（53歲）今（10）日下午13時許，騎乘機車一路違規行駛於公車專用道，遭當時巡邏的刑姓員警於新生南路與濟南路口將他攔下，豈料王男竟不出示身分證，還對著刑員大聲咆哮，並拿起電話檢舉「濫權盤查」，最後情緒失控瘋癲嗆警，「啊啊啊啊……活該！活該！」待支援警力到場，經確認車籍資料無誤後，刑員依法開出告發單，但王男現場拒絕簽收罰單，最後員警們只能無奈告知他應到案的時間後，放王男騎車離去。

警方調查，今日下午13時許，王男從新生南路1段一路違規行駛於公車專用道上，當時正在巡邏的刑員於新生南路與濟南路口將他攔下，過程中王男始終不肯拿出身份證，還不斷「啊！啊！啊！」大叫，待其它支援警力抵達後，透過車籍查詢系統，確認王男身份後製單舉發。

王男現場拒絕簽收交通違規通知單，還打電話檢舉刑員「濫權盤查」，員警們無奈之餘，只能依法告知王男應到案時間後，將他放行。

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(中時新聞網)