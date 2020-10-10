今年因無颱風訪台，久旱未雨，義竹鄉的硬質玉米也因此受影響，10日上午農委會主委陳吉仲、立委翁重鈞及嘉義縣長翁章梁等前往勘查，義竹農會總幹事翁永寧表示，9月剛種下的玉米因乾旱已有部分枯死，擔心未來災情會更擴大，建議農委會啟動天然災害補助。

目前全台硬質玉米栽植面積最大的是義竹鄉，約1520公頃，依據中央氣象局資料，嘉義及台南地區，9至10月降雨天數只有2至3日，且累積降雨量僅30至50公釐。陳吉仲10日到義竹鄉了解受損情形，親自與農民面對面，現場由台南區農業改良場朴子分場長游添榮說明乾旱及玉米生長情形，游添榮指出，義竹及鹽水地區硬質玉米，9月定植後因久未下雨，表土含水量相當低，已影響根系生長。

義竹鄉農會總幹事翁永寧說，因為長期缺水影響硬質玉米成長，已有部分出現枯萎，未來恐會更加惡化，加上降雨能幫助土讓代謝，今年因缺水，病蟲害問題逐漸浮現，希望政府啟動天然災害補助外，轉作獎勵金每公頃6萬5000元也要照常發，不能因災害而減少。

陳吉仲表示，勘查田區發現確有發芽率不佳及缺株情形，目前各地區陸續定植，請改良場及地方政府持續關注後續天候及生長情形，並請基層公所查報災情，後續依救助辦法規定辦理相關現金救助工作。

有關農民關心契作獎勵金是否受影響部分，陳吉仲強調，契作硬質玉米遭受天然災害時，若確是遭受天然災害，仍得核發全額契作獎勵金，不會讓農民因天然災害權益受損。

(中時 )