每個人心中都有著一個發財夢，不少人會買彩券，希望自己就是下個頭獎得主。而星座運勢專家艾菲爾老師在臉書上捎來好消息，他表示在未來2年，財神爺會撐腰4大星座，讓他們的財運滾滾，大發財！而上榜的星座分別有「雙魚座、摩羯座、金牛座以及牡羊座」。

TOP4：雙魚座

雙魚座的金錢運勢上升，會越來越有錢，越來越會理財，身邊會陸續出現貴人指點，開始嘗試各種投資、基金、外匯，也許一開始嘗試不會太快有回報，但是未來2年絕對是關鍵。你的腦筋敏銳、眼光獨到，很有理財天分，所以能很快掌握要領，使自己的銀行存款蹭蹭上升。

TOP3：摩羯座

未來2年是魔羯衝刺事業的大好時機，大吉星＂木星＂進駐你的官祿宮，在這段期間你可以好好規劃自己想做的事，想要自行創業、發展事業第二春、微店副業、跳槽轉職、轉換跑道，都是特別有利的，能為你帶來更近一層的突破與收穫。特別是有創業想法的魔羯，一定要給自己踏出舒適圈的機會，付諸行動會為你帶來很大的收益，雖說創業初期辛苦難免，一旦站穩腳跟，財富自然源源不絕，讓你數鈔票數到手軟。

TOP2：金牛座

金牛的財帛宮也有木星加持，不只整體運轉好、工作運提升、財運更是勢如破竹。在工作崗位上凡事順風順水、項目屢創佳績，公司主管對你讚賞有加，也比從前更重視你，給予你加薪升職的回報；待業者也會在此時應徵上理想的公司，且福利、待遇薪資皆非常優異。另外木星也進化你的野心與目光，使你賺錢、理財能力都精準起來，幾乎是只賺不賠，好好把握這波大吉星的能量。

TOP1：牡羊座

牡羊座命中帶財，木星會進入你的命宮與財帛宮，讓你的財運旺到令旁人眼紅！一方面是你自己工作穩定，收入變多，很多正財入荷包，加上意料之外的偏財運也當仁不讓，很容易就能撿到錢、中樂透、或是得到長輩饋贈；另一方面你也很懂得守財，懂得把錢花在最該花的刀口上，或是拿去投資理財、賺取紅利。如此旺盛的財運，又加上你努力開源節流，未來2年根本不用為錢煩惱，可以提早享受富豪般的上流生活！

未來２年，財神撐腰的四大星座 每天辛苦的賺錢，為了就是提升自己的生活品質，讓自己可以衣食無憂，而未來２年有哪些星座會有旺到爆的財運呢？老師現在就要告訴你，未來２年身後有財神爺撐腰的大發財星座！請參考太陽丶上升。記得恭喜上榜的朋友，和他們相約... 由塔羅牌老師艾菲爾發佈於 2020年10月8日 星期四

(中時新聞網)