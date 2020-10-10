福建、廣東聯合登島軍演。央視軍事

福建、廣東聯合登島軍演。央視軍事

福建、廣東聯合登島軍演。央視軍事

雙十國慶期間，大陸不斷釋出對台軍演訊息，大陸軍媒方於9日釋出殲-15在渤海炸射「海島目標」的影片後。央視軍事頻道官方微博又於10日晚發布「燃！東南海域多兵種聯合登島演練」影片，指出一場多兵種聯合立體渡海登陸演練已於日前在福建、廣東多處海域同步展開，並是首次在夜間凌晨展開登島突襲軍演。這部影片是近年來大陸官方首次如此完整地介紹登島軍演的全部過程。

央視軍事頻道10日晚報導稱，此次東南海域多兵種聯合登島演練與以往不同的是，設置了難度和危險係數較高的夜間裝載課目，並在凌晨時展開聯合渡海登島。偵察隊員抵近「敵」岸灘，攀岩登島後，將偵察到的敵相關訊息回傳指揮所。

據報導，指揮員迅速命令各型火砲採取覆蓋壓制式射擊手段，消滅敵方火砲陣地和飛彈發射陣地。隨後依託一體化指揮作戰平台，呼叫無人破障船前出到近岸海域發射炸藥進行破障（模擬對水雷目標）。與此同時，武裝直昇機迅即升空，以小編隊、多架次、低空突擊的攻擊方式，對敵岸灘據守火力實施精確拔點。

在空中力量掩護下，先遣破障隊搭乘快艇抵近岸攤，成功破除反登陸障礙，開闢上岸通路。在空中和地面的火力掩護下，兩棲裝甲突擊群迅速從兩棲突擊艦駛出，向岸灘一線發起衝擊，兩棲突擊戰車並直接在海上對岸灘目標進行炮擊。

指揮員通過指揮信息系統，將陸航、特戰、無人作戰等新質作戰力量模塊化編組至各群隊，組建聯合立體作戰單元，鞏固近岸前沿陣地，防止敵人反撲，部隊迅速建立登陸場，各群隊案作戰進程繼續向敵縱深發起攻擊。各兵種密切協作對敵目標實施精確打擊，成功奪占要點、占領陣地。

報導強調，此次多兵種聯合立體渡海登陸演練，有效融合多種新質作戰力量，提升了部隊聯合登陸、立體突擊的實戰能力。影片發布後，大陸網友紛紛在央視軍事微博上留言：「解放台灣、統一祖國」、「抓住歷史機遇，武力統一台灣刻不容緩」、「留島不留人」。

值得注意的是，央視稱這是「日前」在福建、廣東進行的多兵種聯合登島演練。但福建海事局今年皆未發布此次軍演的相關航行警告，僅有廣東海事局曾在8月底發布航行警告。當時大陸軍媒曾報導解放軍在8月底時在廣東東部海域進行了一場聯合登島演練。專家研判，福建進行聯合登島軍演的部分應是登島後陸上作戰的部分。

(旺報 )