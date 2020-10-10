民進黨籍高雄市議員黃明太在議會質詢高市養工處處長林志東指出，6月3日會勘一條道路路緣與水溝差5公分，要求養工處6月前要完成，結果到現在還沒完成。黃明太為此怒批，如果市長用的人都像這樣，高雄市府都收起來，下一任市長換人啦。

YouTuber「Bit King比特王出任務」分享黃明太在高雄市議會的質詢，黃明太指出，6月3日會勘一條水溝，因為水溝太小，都會淹水。結果發現這條路的路緣與水溝高低差5公分，機車過去一定跌倒。去年母親節前夕，湖內一對母女在類似這種路況，為了閃避貨車跌倒而被輾斃。當時要求養工處6月以前要完成，結果到10月7日還沒完成。

養工處處長林志東回說，會勘紀錄大概是養護隊收走公文，這件事今天才知道。

黃明太怒批，「我不管你什麼人，我跟你說，你們做不好，是市長要負責，你是市長用的人，養護隊也是你用的人，你不要推卸責任。」養工處處長林志東回答說，馬上派人處理。

黃明太指出，3個月過去了，如果死人誰負責。你們只是檢討，我們犧牲的是人命，你講那什麼肖話，刻不容緩，這是態度的問題。如果市長用的人都像這樣，高雄市府都收起來，下一任市長換人啦。

網友回應說：「議員的職責是監督施政，為民服務，和黨派無關！民進黨內這樣的議員太少了！」、「這位議員值得尊重，真的關心人民點滴。」

(中時新聞網)