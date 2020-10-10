今天是北韓勞動黨建黨75周年，北韓官媒傍晚播出當天凌晨在平壤金日成廣場舉行的閱兵畫面，領袖金正恩現身並致詞，稱國內沒有人感染新冠病毒，希望南韓早日從疫情復原，強調北韓只有在遭受攻擊時才會動武。

北韓罕見在凌晨時分閱兵，榮譽騎兵縱隊、53個徒步連、22個機械化縱隊等依次進入金日成廣場。北韓中央電視台報導，該國正規兵力在當年首場閱兵擁有的武器只有步槍，但在當天閱兵上，他們的孫輩展示外界無法想像的強大軍力。金正恩之後在黨政軍高層陪同下現身，在場軍人及市民給予熱烈歡迎。

金正恩在講話中提到新冠肺炎疫情，激動地表示感謝國民健康，國家沒有出現確診病例，並向南韓民眾送上祝福，希望南北韓很快能再次招手。他怪國際社會制裁北韓，但呼籲國民團結渡過新冠肺炎等難關。在場所有人均沒有戴口罩，亦無保持社交距離等防疫措施。

金正恩沒有在演說中直接點名美國，但提到加強自衛性質的戰爭威脅力，強調只有在遭受攻擊時，北韓才會動武，絕不會先發制人。

(中時 )