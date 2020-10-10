中共外圍官媒環球時報總編胡錫進說蔡總統演說口氣軟，是因為已感受到戰爭懲罰的嚴重性，並嗆要對台灣軍事鬥爭武嚇。對此陸委會表示，北京當局不應放任官媒胡言亂語，胡亂放話，在兩岸升高敵意，在區域及台海製造事端。強烈呼籲對岸今後要嚴格約束官媒及旗下媒體或個人的言論，不要再有令親痛仇快的妄言妄行。

陸委會稱，蔡總統國慶談話，呼籲北京當局要實踐習近平聯合國的談話，為區域及兩岸和平穩定，和我方共同負起責任，促成兩岸的和解與和平對話。這是高度負責任的態度，也是在不改變我政府一貫堅持的立場與原則下，所釋出的善意。

陸委會指出，非常遺憾，中共官媒環球時報總編在微博極盡惡意及挑釁的談話，不僅是阻礙兩岸間可能的善意互動，而且企圖尋釁生事，刻意製造雙方的對立衝突，其居心叵測。

此外，陸委會也批評，中共國台辦制式卸責與批判、拒絕與台灣共同推動兩岸和平，更威迫我方必須接受沒有中華民國生存空間的「一中原則」前提，完全缺乏承擔責任的勇氣，我方表達強烈不滿與遺憾。

(中時 )