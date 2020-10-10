富邦悍將由於年度勝率墊底，想打總冠軍賽沒有別的途徑，只能拿到下半季冠軍，總教練洪一中表示：「平常心看待，就是做好該做的事，該你的就是你的，想太多也沒用。」

下半季只剩幾場比賽，4隊都有機會爭冠，樂天桃猿、統一獅甚至還有先打季後賽的機會，只要中信兄弟連莊下半季冠軍即可。洪總說，富邦固然比較吃虧，但還是要盡力做好每個環節，其他就交給老天決定了。

洪總甚至未向教練、球員發表演說，說一些激勵士氣的話語。他認為職棒比賽打就對了，每個人都做好分內的工作，以平常心來看待爭冠這件事，才不會患得患失。

洪總並且分析，球季開始前春訓和洋將是最重要的兩個環節，中信兄弟這方面做得很好，整季洋投戰力保持穩定，樂天也還不錯，統一和富邦在洋將補強這方面還要加強。而有了今年的經驗，下個球季開打前會重新檢討，做好準備工作，何況還有味全龍要加入一軍的比賽，也會增添變數。

(中時 )