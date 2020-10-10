堪稱台灣知名月嫂女王的王姓女子，外型亮眼且又會賺錢，老公更是知名醫師，「勝利組」的生活令人稱羨，但王女卻捲入偷吃還有性愛影片風波，一名朱姓台商將兩人性愛影片傳給王女老公，表示手上還有很多部影片，期間朱男與王女扯出許多糾紛，最近法院判決出爐，朱男依強制未遂、加重誹謗等罪判7月徒刑。

台商朱男現年45歲，大陸從事多方面投資，包括月子產業，朱男事業有成且在兩岸頗有名氣，2017年初，他從臉書發現高雄有位月子產業的同行，由於朱男對臉書內容感興趣，因此加對方為好友，而這位同行就是知名月嫂王女。

2017年4月開始，朱男與王女開始互動密切，隨即發展婚外情；2017年7月4日晚間，兩人喝酒後起口角，王女拿果叉刺進朱男後腰近脊椎處，鬧到警察局，雖然事後兩人看似和解，但王女向朱男母親告狀「妳知道妳兒子是小王嗎」？因此再度反目，心生不滿的朱男，將性愛影片傳給王女老公，還有對話截圖傳給王女親友。

老公看完影片質問王女，她大方承認女主角是自己沒錯，也坦承影片男主角就是朱男，事後老公因顧及孩子，決定原諒王女，但為了警告朱男，控告兩人涉嫌通姦；而王女則告朱男以性愛影片脅迫、強制罪等。

法院審理此案時認為，朱男散佈性愛影片，還向王女親友爆料私德問題，害王女身心受創，且朱男到案時不認罪、用各種理由狡辯，犯後態度難認良好，依強制未遂罪、加重誹謗罪，判朱男2月、與6月徒刑，合併應執行7月徒刑、可易科罰金21萬元，可上訴。

(中時新聞網)