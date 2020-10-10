大陸網紅woppei擁有亮麗外型、姣好身材，推出自己的服裝品牌受到許多喜愛，她自己也常擔任服裝模特兒，日前她在社交平台PO出穿紗裙的美照，自爆被一線男星約玩，有網友列出猜測名單，在網上掀起熱議。

woppei曬出在朋友圈PO穿紗裙的照片，問網友：「男生是不是對紗裙有什麼情結」，稱每次只要她曬出穿紗裙的照片，總能吸引許多男孩子按讚，不少男生還會找她聊天，接著爆料「有個一線男明星約我玩了，還誇我好看，是真的事，周圍朋友都驚呆了！因為他真的特別火又很帥，騙人是小狗。」

woppei發文。（圖／翻攝自微博）

網列名單猜王嘉爾、吳亦凡、王一博。（圖／翻攝自微博）

woppei貼文一出，便有網友在底下留言猜測「王嘉爾？吳亦凡？王一博？」沒想到竟釣出woppei親自回應「說中了」，但各方粉絲就質疑woppei在蹭熱度，要她拿證據出來。

而woppei被罵後，今（10日）再發文：「男明星就不能有圈外朋友嗎？」表示他們只是私底下一起玩，卻無奈被說成奇怪關係，強調自己沒做見不得人的事情，不會刪掉該則貼文，並表示不擔心衣服賣不掉，以後自己說話會多加注意，希望網路世界能和平簡單一些。

(中時新聞網)