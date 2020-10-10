以雲南貴州米粉起家的「鑫花溪」，牛肉米粉的滋味令許多嚐過的老饕千思萬想。(遠百提供／蔡依珍桃園傳真)

台北排隊名店「平崎吐司」將於22日起於桃園遠東百貨1F開設快閃店。(遠百提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園人的美食地圖再添新據點！桃園遠東百貨在周年慶檔期引進大河屋、鑫花溪兩大餐飲品牌，8日「大河屋」搶先開幕，推出打卡送秋刀魚、丼飯買一送一活動，22日來自雲南貴州的米粉專賣店「鑫花溪」接續登場，推出指定商品滿一送一活動，讓民眾享美食拿好康，此外台北排隊名店「平崎吐司」將於22日起於桃園遠東百貨1F開設快閃店，超人氣生吐司每日限量開賣。

米塔集團旗下和食品牌「大河屋」承襲日本燒肉職人精神，嚴選新鮮食材，一生懸命的獨門丼飯醬汁，使用日本清酒為基底加入40多種食材；招牌燒肉醬汁，道地日式醬油加上昆布等20多種天然食材熬煮，甜鹹適中美味不膩；每一道燒烤料理均會灑上日本進口柚子粉，去油解膩自帶香氣。

10月8日(四) 「大河屋」開幕慶來店用餐打卡，隨桌贈炙燒秋刀魚乙份；10／8(四)-10／31(六) 凡消費滿500元再送500元品牌商品抵用券；10月12日(一)至10月15日(四)凡點沙朗牛排丼即贈送泡菜燒肉丼乙份(價值248元)，每日限量100份；10月22日(四)至10月25日(日)週年慶首四日限定優惠，凡點選無敵海鮮盛合丼即贈送鹽蔥雞腿丼乙份(價值258元)，午、晚餐時段各限量50份。

以雲南貴州米粉起家的「鑫花溪」，牛肉米粉的滋味令許多嚐過的老饕千思萬想，祕訣就在於牛肉與湯頭的頂級品味，精選牛肉肉質細嫩、色澤紅潤，湯頭層次分明的香氣讓人難以招架與口感滑溜的米粉合為一體，加上一小勺花椒粉，爆發出的美味讓人叫絕。10月22日(四)至10月23日(五)入店用餐指定商品買一送一(限量30份)，10月24日(六)至10月25日(日)入店享用套餐四人同行一人免費(贈送最高價餐點)。

桃園遠東百貨與日本同步流行，特別引進台北生吐司排隊名店「平崎吐司」，於10月22日(四)至11月1日(日)在1F快閃開賣，招牌原味生吐司採用前段高溫成型，後段低溫悶熟的烘焙手法，細緻軟嫩的質地、濃郁奶香，撕著吃更幸福。活動期間原味生吐司每日限量100份，極黑生吐司每日限量30份，另有販售人氣抹醬與飲品，喜歡嚐鮮的美食控千萬別錯過。

(中時 )