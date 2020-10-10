「美國有線電視新聞網」(CNN)9日報導，美國的皮草農場傳出疑似人類將新冠病毒傳染給水貂，造成猶他州與威斯康辛州皮草農場飼養的水貂至少1萬隻染疫而亡。猶他州也成為全美首個爆發水貂感染新冠病毒的州。

報導指出，猶他州的皮草農場已因染疫而損失至少8000隻水貂。猶他州農業和食品局州立獸醫泰勒(Dean Taylor)表示，最早是某處皮草農場的員工於7月染病，隨後8月便首次出現該農場的水貂感染新冠病毒。目前還沒有發生水貂將病毒再反傳給人類的案例；但相關檢測仍在進行中。

如今染疫的3名皮草農場的員工已康復；但水貂的死亡率卻意外地高，大多數水貂在染疫後的隔天死亡。出現的症狀與人類類似，通常為眼睛附近結痂與呼吸困難。目前仍不清楚水貂容易感染病毒的原因為何。

令人憂心的是，疫情已擴散至猶他州的9個皮草農場。泰勒警告猶他州仍處於疫情高峰。現在每個農場都遭到封鎖，僅容許必要員工進入，而所有進入農場的員工也需全程穿戴防護設備。大部分染病的水貂都已燒毀，沒有任何皮草流出該州。

無獨有偶，威斯康辛州農業、貿易暨消費者保護局發言人霍夫曼(Kevin Hoffman)也證實，該州的某一處農場也有2000隻水貂感染新冠病毒而亡。目前位於威斯康辛州泰勒郡的該農場已為官方封鎖，所有動物與農產品不得流出農場外。

美國農業部表示，在荷蘭、西班牙與丹麥也出現其他病例。包括數十隻的狗、貓、獅子、老虎，都已證實感染新冠病毒。

(中時新聞網)