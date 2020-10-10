詹惟中近日受訪，透露自己花了7位數自創全素拌麵品牌「大師拌麵」，預計11月初將先推出香辣花椒芝麻、不辣香椿椒麻兩個口味，他期許拌麵事業成功之後，把所得利益捐給印度南卓林寺，讓7000個小和尚都可以有麵可吃，「希望每個人自己都可以成為大師，然後用大師（拌麵）祈福，祈福自己成為各行各業大師，重點是它是全球第1個可以微波的伴麵，已經申請專利」。

詹惟中由於生長背景，對麵始終有一分情感，「小時候我們是難民，全家在台中清水登岸，當時都是靠教會麵粉救濟，做成麵條果腹，等我到日本留學時，又必須靠吃泡麵度日，後來我變成日本拉麵王子，吃遍全日本拉麵，我對麵特別有喜好」。他籌備1年，因緣際會下，認識一個父母已做60年的醬料老闆，「他的醬料沒有蔥薑蒜，又加中藥，更重要是做全素的，剛好我又是虔誠佛教徒，並時常到各地參拜廟宇，這幾年一直希望可以佛前供麵，所以投資7位數」。

詹惟中打算將拌麵所得利益捐給印度南卓林寺。（經紀公司提供）

雖然目前拌麵市場有不少明星進駐，但詹惟中不擔心，「麵條是在室內烘乾，不擔心被蚊蠅汙染，也有經過ISO認證，我們精益求精，重點是我的合夥人就是拌醬公司，麵的靈魂就是溫度跟拌醬，這兩者我有信心」。他認為自創拌麵也是開運祈福麵，連小鐘品嘗過都讚不絕口，該品牌後續還會推出可微波的冬粉等產品。

(中時 )