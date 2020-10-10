解放軍近月來不斷在台海附近進行軍事演習，全球都認為是警告美國與台灣近期愈走愈近。（圖／中國軍網）

大陸微博今日出現一則令人意外的「#新聞聯播」關鍵字登上熱搜，同時傳出各單位要求10日起組織員工收看《央視》《新聞聯播》等節目，將播出大陸國安機關揭露台灣間諜竊密活動的新聞，與往後2-3天內相關節目及《環球時報》、《人民日報》專題報導。此一消息引起網上議論紛紛，網友猜測是否對台灣將有大動作。美媒《紐約時報》報導也提到，大陸近期針對台灣問題拉開舖天蓋地的誇張宣傳「令人震驚」，「可能是不祥之兆」。

大陸微博上今日傳出一則來自西北大學與其他未載明單位名稱的通告表示，「按照上級部門要求，請各單位根據實際情況安排師生員工收看中央電視台相關新聞片，並組織學習相關文章。相關節目、文章播放及刊發情況如下：

1.10月10日晚，CCTV「全國新聞聯播」欄目將播放國家安全機關公開揭批台灣間諜竊密活動的新聞。

2.10月10日-12日晚，CCTV1「焦點訪談」欄目將播放專題節目。

3.10月11日，中央電視台「海峽兩岸」欄目將播放專題評論。

4.10月11日，《環球時報》將刊發專題新聞稿和文章。

5.10月13日，《人民日報》將刊發專題揭批文章。

請各位充份依托自身媒體資源及傳播渠道，做好此項工作。」

微博上有許多人貼出在手機上收到的單位或學校通知，要求收到央視10日晚間新聞聯播，並組織對明後天《人民日報》、《環球時報》社論進行學習。（圖／微博）

而且另有其他網友貼出不同單位的類似通知，但這些通知真偽難以判別。很多網友對此一消息半信半疑，聲稱從來不看央視《新聞聯播》，滿腹狐疑地問：「要動員了嗎？」「發生啥事了？」「都上熱搜了，我很慌呀！」「看來很多單位都發了通知」。不久後許多網友看完晚間7時播出的《新聞聯播》後說說：「看了一圈，沒發現啥事呀！」

隨後又有人聲稱「延後到明天播了」、「播出時間改了」，還貼出手機上的通知「收看時間改為：10月11日中央廣播電視總台《新聞聯播》和10月11-13日《焦點訪談》對國家安全機關部署開展『迅雷-2020』專項行動情況進行報導。」

美媒《紐約時報》則是注意到了近期大陸針對台灣進行了舖天蓋地的政治宣傳，包括解放軍發表的軍事演練、導彈發射與爆炸畫面的視頻，配上旁白歌聲「假如戰爭爆發，這就是我的回答」。

報導說，大陸的政治宣傳少有極具說服力之作，但最近幾周在網路和官方媒體上鋪天蓋地的誇張言論令人震驚，「可能是不祥之兆」。這些宣傳針對美國和台灣，因為美台關係愈走愈近，它們伴隨著近幾周的一系列軍事演習出現，與彈道導彈試射和飛越台灣鄰近空域，其目的是給美國劃出明確的紅線，表明中國不會在軍事衝突面前退縮。

報導指出，風險在於，在中美關係急劇惡化之際，這種宣傳可能變成更具挑釁性的行動。中國近來在南海和台灣海峽的軍事行動——無論是否有意——都增加了發生實際衝突的可能性。

(中時新聞網)