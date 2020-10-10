美國總統川普1日確診感染新冠病毒，從確診到入院再到出院，到如今停藥，不過短短大約1周，但外界對他的病情仍然大打問號。儘管他的醫師尚未公布他的最新檢測結果，但川普已迫不及待重新投入競選活動，不禁讓外界提心弔膽，擔心他仍未痊癒恐將病毒傳染給他人。

川普日前接受福斯電視台訪問時表示，他已停止服藥8個小時，感覺良好，又稱樂意捐出血清，只不過沒有人問過他。

川普受訪時強調：「我現在已沒有服藥、沒有接受任何治療，就在大約8小時前，我已經不用接受藥物治療，坦白說，我感覺很好。你知道吧，那種抗體，我預期在未來2-4個月或更長時間免疫，我不知道。」

他也不確定自己如何受到感染，但強調自己2日住院時並無呼吸困難。而他也透露，他住院時，肺部檢查結果顯示「有一些充血狀況」。

倘若川普所言屬實，他的康復進度無疑相當不錯。但要確認他是否康復以及不具傳染性，關鍵在於檢測，若相隔24小時做兩次病毒檢測，都出現陰性結果，則可判斷應不會傳染他人，但川普的醫師並未透露他的病毒最新檢測結果。

(中時 )