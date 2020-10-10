國慶連假何處去，快來年度最殺回饋的「台茂週年慶」！台茂到10月19日前，祭出全館滿5千送5百、專區滿千送百、高檻再加碼等優惠，國慶假期也有超大螢幕實況轉播青埔球場精彩賽事、長達180秒國慶煙火秀及弦樂團表演，10月11日更有夜光扯鈴秀，達人精湛的演出，讓全家大小都可以享受歡樂美好的假期時光。
全台購物中心首座的大型全方位特色公園-台茂公園，自今年7月開幕以來，吸引不少網紅家庭及年輕族群造訪，超好玩的人氣設施-國際級共融式兒童遊樂場、直排輪場、籃球場；加上圓形廣場與休憩綠地在周末有規劃市集、音樂表演等，滿足各年齡層放電及休憩娛樂需求。
歡慶國慶日，台茂晚間8點有長達180秒國慶煙火秀及弦樂團表演，吸引眾人目光，明日晚間19點40分則有夜光扯鈴秀，達人精湛的演出，讓全家大小都可以享受歡樂美好的假期時光。
10月19日前凡持台茂MORE利卡消費，全館購物滿5千送4百，加送100元主題餐廳券(刷台茂聯名卡滿6千再加送100元電子商品券)並依此類推。特定專區再享滿額高檻加碼，再搭配16大銀行信用卡回饋更多，買越多回饋更多。
1樓化妝品、香氛區，9月30日~10月19日於該專區單筆消費滿3千元即送300元電子商品券，滿1萬元再加送300元電子商品券；3樓女裝區、鞋區，9月30日~10月11日該專區單筆消費滿3,000元即送300元電子商品券；4樓內衣區，9月30日~10月19日該專區單筆消費滿3千元即送300元電子商品券；首12日加碼滿1萬元加送300元電子商品券；滿1萬2元再加送200元電子商品券；4樓珠寶區，於9月30日~10月19日該專區單筆消費每滿1萬元即送500元電子商品券；加碼滿15萬元加送1,500元電子商品券、滿30萬元加送4,500元電子商品券。
搶周年慶錢潮，台茂也引進多家人氣新店。1F名店區，引進全台首店的美國休閒品牌「Nautica Black Sail」黑帆系列；桃園首店的法國平價香水「Adopt」，以及潮流配件英國「KANGOL」、運動潮牌「adidas Originals」。3F則強化都會潮流定位：引進流行女裝有日本「POU DOU DOU」、快時尚女裝「iROO」(桃園首度於百貨設點)與「INLook」品牌複合店。
女鞋配件區重新以空中花園為設計主題，舒適自然氛圍的空間，有OTTO KERN、be;eza等9個女鞋品牌進駐；桃園首店的流行飾品「冉冉ZanZan」與運動潮流「adidas NEO」、加上日本流行鞋靴專賣店「ABC MART」於10月16日開幕。
4F童裝區則引進小朋友最愛的日本「TOMICA」小汽車；6F寢具區則有五星級飯店專用床「席伊麗床墊Sealy」。美食部分，越南百年老店的「飛機河粉Pho May Bay」也是桃園首店於10月1日開幕；10月8日開幕的英國百年名茶「Whittard」，有超人氣絕美的茶葉伴手禮，也可以享受茶飲、蛋糕輕食的精緻複合店。
全球領先的技術服務供應商 NTT Ltd. 攜手桃園市政府及樂天桃猿隊，共同展示亞洲區首次沉浸式互動球賽體驗。透過即時的超高解析畫面傳輸，將桃園國際棒球場的現場實景，傳送到台茂購物中心廣場上的智慧互動球賽體驗館內，讓現場民眾即使身在遠處，卻能感受如同坐在棒球場內看球的感官新體驗。
(中時 )
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