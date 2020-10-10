全台購物中心首座的大型全方位特色公園台茂公園國慶連假天天都精彩。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

國慶連假何處去，快來年度最殺回饋的「台茂週年慶」！台茂到10月19日前，祭出全館滿5千送5百、專區滿千送百、高檻再加碼等優惠，國慶假期也有超大螢幕實況轉播青埔球場精彩賽事、長達180秒國慶煙火秀及弦樂團表演，10月11日更有夜光扯鈴秀，達人精湛的演出，讓全家大小都可以享受歡樂美好的假期時光。

全台購物中心首座的大型全方位特色公園-台茂公園，自今年7月開幕以來，吸引不少網紅家庭及年輕族群造訪，超好玩的人氣設施-國際級共融式兒童遊樂場、直排輪場、籃球場；加上圓形廣場與休憩綠地在周末有規劃市集、音樂表演等，滿足各年齡層放電及休憩娛樂需求。

歡慶國慶日，台茂晚間8點有長達180秒國慶煙火秀及弦樂團表演，吸引眾人目光，明日晚間19點40分則有夜光扯鈴秀，達人精湛的演出，讓全家大小都可以享受歡樂美好的假期時光。

10月19日前凡持台茂MORE利卡消費，全館購物滿5千送4百，加送100元主題餐廳券(刷台茂聯名卡滿6千再加送100元電子商品券)並依此類推。特定專區再享滿額高檻加碼，再搭配16大銀行信用卡回饋更多，買越多回饋更多。

1樓化妝品、香氛區，9月30日~10月19日於該專區單筆消費滿3千元即送300元電子商品券，滿1萬元再加送300元電子商品券；3樓女裝區、鞋區，9月30日~10月11日該專區單筆消費滿3,000元即送300元電子商品券；4樓內衣區，9月30日~10月19日該專區單筆消費滿3千元即送300元電子商品券；首12日加碼滿1萬元加送300元電子商品券；滿1萬2元再加送200元電子商品券；4樓珠寶區，於9月30日~10月19日該專區單筆消費每滿1萬元即送500元電子商品券；加碼滿15萬元加送1,500元電子商品券、滿30萬元加送4,500元電子商品券。

搶周年慶錢潮，台茂也引進多家人氣新店。1F名店區，引進全台首店的美國休閒品牌「Nautica Black Sail」黑帆系列；桃園首店的法國平價香水「Adopt」，以及潮流配件英國「KANGOL」、運動潮牌「adidas Originals」。3F則強化都會潮流定位：引進流行女裝有日本「POU DOU DOU」、快時尚女裝「iROO」(桃園首度於百貨設點)與「INLook」品牌複合店。

女鞋配件區重新以空中花園為設計主題，舒適自然氛圍的空間，有OTTO KERN、be;eza等9個女鞋品牌進駐；桃園首店的流行飾品「冉冉ZanZan」與運動潮流「adidas NEO」、加上日本流行鞋靴專賣店「ABC MART」於10月16日開幕。

4F童裝區則引進小朋友最愛的日本「TOMICA」小汽車；6F寢具區則有五星級飯店專用床「席伊麗床墊Sealy」。美食部分，越南百年老店的「飛機河粉Pho May Bay」也是桃園首店於10月1日開幕；10月8日開幕的英國百年名茶「Whittard」，有超人氣絕美的茶葉伴手禮，也可以享受茶飲、蛋糕輕食的精緻複合店。

全球領先的技術服務供應商 NTT Ltd. 攜手桃園市政府及樂天桃猿隊，共同展示亞洲區首次沉浸式互動球賽體驗。透過即時的超高解析畫面傳輸，將桃園國際棒球場的現場實景，傳送到台茂購物中心廣場上的智慧互動球賽體驗館內，讓現場民眾即使身在遠處，卻能感受如同坐在棒球場內看球的感官新體驗。

(中時 )