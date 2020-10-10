1局上富邦悍將范國宸擊出兩分打點安打，球棒應聲斷裂。（范揚光攝）

富邦悍將今（10）日以6比2擊敗樂天桃猿，保住下半季排名首席，不過也幫助中信兄弟把年度勝率第一的魔術數字減至1。富邦洋投邦威先發5局、失2分，拿下勝投，戰績4勝3敗、自責分率2.93，敗投是樂天桃猿的王溢正，戰績10勝7敗。

富邦悍將先發投手邦威投5局失2分，拿下勝投。（范揚光攝）

富邦總教練洪一中表示，邦威先發的時候，牛棚通常要準備多一點人手待命，而今天的表現與結果都很理想，接下來就一場一場步步為營，全力以赴，球員也都了解這點

富邦擊出16支安打，被雙殺3次，留下不少殘壘，總教練洪一中也說：「安打多但得分效率並不理想。」所幸其中3支二壘打都送回壘上跑者，發揮得分的效果。范國宸1局下的2分打點二壘打是此役的勝利打點，張進德4局下的二壘打也攻下2分，另一位擊出二壘打的是高國麟，他也有1分打點，富邦就贏在這3支二壘打，一共有5分打點。

4局上富邦悍將張進德擊出兩分打點安打。（范揚光攝）

今天富邦打者表現平均，先發9棒人人敲安打，最後由單場3安打猛打賞演出，外加勝利打點的范國宸獲選單場MVP。

反觀樂天今天的打擊沒有發揮，只擊出8支安打，前5局受制於邦威的壓制，雖有5支安打，但被三振6次，只得到2分，一路被富邦壓著打。

5局結束邦威因投球數已破百而退場休息，富邦牛棚啟動，林羿豪投2局、賴鴻誠投1局都力保不失分，最後再交由「小飛刀」陳鴻文上場關門，雖然一上場就被富邦代打的楊瑞承擊出一壘安打，所幸仍抓下3個出局數，守住重要的一場勝利。

樂天桃猿隊王溢正先發4局失5分，承擔敗投。（范揚光攝）

(中時 )