（豐邑機構總經理邱崇喆表示，「菁科2 MAX」預約期間2～4房同樣熱賣！圖／曾麗芳）

看好台中市南屯區嶺東商圈與精密科技園區的房市發展潛力，豐邑機構繼「菁科城」1期熱銷八成之後，趁熱推出「菁科2 MAX」，預約期間2～4房同樣熱賣，尤其受到台中精密園區與台中工業區大批員工的青睞！今（10）日在豐邑機構董事長劉樹居、總經理邱崇喆率領各機構主持下開工動土！

「菁科2 MAX」基地座落嶺東商圈最精華的建功重劃區，擁有便利的交通，5分鐘直上74號道，左擁南屯精科特區，右抱七期、八期、單元二、單元三的生活資源，也獨享2字頭優惠房價的重劃新聚落。

此外，該案近距離銜接國道一、國道三，加上便利園區通勤、運輸的特三號、距高鐵站也僅約10分鐘；其中，台中精密園區與嶺東商圈有著地利之便，雙擁新市政與南屯精科、加上2字頭房價的稀有性，讓坐擁嶺東16年完全學區的「菁科2 MAX」再次翻熱嶺東商圈的房市！

豐邑機構將建功重劃區的綠河街廓基地留給「菁科2 MAX」，2,514坪方正土地，正對春安國小棒球場第一排，北側與東側雙臨公園的綠廊角地，創造三面開闊無阻的永恆視野，萬中選一的文匯綠帶基地，綠景夜景收攬窗前、美不勝收!

此外，該案外觀以凌空23、24層之姿，樹立在天際與綠景之中，室內規劃2～4房格局、戶戶採光，為空間迎來風光水綠之外，社區也規劃了游泳池、運動遊戲室、多功能交誼廳、視聽室、茶屋等多項公設！

其中，雙面採光2+1房，高機能創造和室、書房、畫室、客房、聚會餐廳的全新生活提案，深受成長型家庭喜愛；3.3米樓高的舒適3房雙面採光規劃，讓主浴也有光照優勢，而且，雨遮、花台不計入面積計算，減少虛坪付出、享受更實在，並贈送天花板裝修，整體美學設計思考，讓購屋者省下日後裝潢費！

(工商 )