國民黨團總召林為洲今(10) 日在臉書拋出國民黨改名話題，引發網友論戰，對此，國民黨回應，林為洲的本意是國民黨沒有議題不能開放討論，顯示的是政黨的開放精神，但類似名稱議題已討論多次，已有共識與定論，改革才是重心。而資深媒體人韋安則直言，「名字不重要，腦子才重要」。

韋安今在臉書上表示，林為洲建議黨名「去中國」，改革第一步：務實面對問題，「這問題就像林為洲改名為蔡為洲，就有機會選上縣市長一樣。」

韋安指出，2016藍營大敗，國民黨年輕團體「草鞋盟」，也提議要黨名「去中國」，結果沒改成，而2018年藍營大贏15縣市長，19議長。韋安忍不住直言，「笨蛋，名字不重要，腦子才重要」。

韋安分析，國民黨現在決策層的「大腦」，就是林為洲之流的改名命理派，而非戰鬥派，這就是最大的問題。

網友們也留言回應，「所以江啟臣不會連任啊，侯支持又如何？？又不是侯自己在選」、「對，贊成，建議他改姓」、「務實當然很好，但方法實在有問題，國民黨現在最缺的就是腦子」、「跟西瓜黨思路一樣，就能取代西瓜黨了？不是吧」。

林為洲建議黨名「去中國」，改革第一步：務實面對問題。 這問題就像林為洲改名為蔡為洲，就有機會選上縣市長一樣。 2016藍大敗，國民黨年輕團體「草鞋盟」，也提議要黨名「去中國」。結果沒改，2018藍大贏15縣市長，19議長。 笨蛋，名字... 由韋安發佈於 2020年10月10日 星期六

(中時新聞網)