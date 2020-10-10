中信兄弟今晚在主場迎戰統一獅，派出洋投米蘭達對上土投江辰晏，米蘭達5、6兩局控球不穩，被統一獅攻下4分逆轉，9上郭阜林再敲代打3分炮搶分，而江辰晏自二軍調整回歸後表現不錯，今日5.1局僅被敲4安、失2分，最後統一獅以7比2不受看好下逆勢贏球，保住下半季龍頭位置，與富邦悍將並列第一。

此戰米蘭達狀況不佳，主投7局就消耗132球，寫下本季用球數新高，其中僅有78顆好球，7局僅被敲6安，不過壞球率高，有多達5次保送，讓獅隊攻下4分，另有7次三振，其中3次是7局連3K。

兄弟在首局下半靠連續安打攻下1分，米蘭達在5局上半出現亂流，連丟2保送後，林靖凱安打將比數追平；5下張志豪開轟，為本季第25號全壘打，差1支追平生涯單季最多，不過下半局獅隊又有攻勢，米蘭達對蘇智傑保送，高國慶二壘打追平比數，接著陳鏞基、林祖傑、林祐樂連續安打在添2分，獅隊以4比2超前。

9局上半兄弟換上投手鄭佳彥，2人出局後連被敲2安後，又被代打的郭阜林敲出反方向3分炮，領先擴大至7比2，統一獅最後逆勢贏球，斬斷兄弟4連勝，另一地富邦悍將也贏球，兩隊並列下半季第一。

江辰晏此戰5.1局僅被敲4支安打、失2分，另有2保送、2三振，在統一獅爭奪下半季冠軍的關鍵時刻表現穩定，奪下MVP。此外此戰兄弟舉行LINE主題日，有10777人進場，連2天觀眾破萬。

(中時 )