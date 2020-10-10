新冠肺炎疫情仍全球發燒，各國無不引頸期盼疫苗快點面市，衛福部長陳時中自公布已向COVAX採購疫苗後，即不肯透露到底付了多少訂金。對此，台北市議員游淑慧不解，買多少錢、買多少量有什麼眉角？為什麼不方便說？難道如網友質疑，「怕買太貴被質疑，怕買太少有恐慌？」

媒體詢問，中國大陸加入COVAX平台後，是否影響台灣購買疫苗？指揮中心發言人莊人祥回應，我國已付訂金，目前未遇到任何阻礙，但付了多少錢？預備買多少？無法透露細節。

游淑慧今在臉書上表示，政府每一筆公務預算都沒有祕密，因為不是誰私人口袋裡的錢。她提到，馬來西亞官方都具實公開，送交預算到國會，難道台灣比馬國更不公開？

透過COVAX採購疫苗，有兩種做法，一為承諾採購，就是給什麼疫苗，就收什麼；另外一種是選擇性採購，「價格較高」，可以挑選疫苗，目前衛福部就是選擇這種採購機制，在疫苗選擇上，號稱擁有較大的主動權。

游淑慧指出，莊發言人不願說的訂金，到底相差多少錢？答案是一倍。按Covax條款，如果是「承諾採購」（有什麼拿什麼），每劑要預付的訂金為1.6美元，或每劑總價的15％。而若是選擇性採購（選牌子），則每劑的預付訂金則為3.1美金，和風險分擔保證金0.4元，合計每劑3.5美元。

游淑慧質疑，這些都是Covax揭露的公開資訊，除非台灣付的錢還比這更高，還有什麼under the table的條件，否則有什麼不方便說的呢？台灣要花多點錢挑品牌，她沒有意見，但她不懂的是，既然台灣願意加入COVAX的國際分配機制，但又不相信人家的挑選與把關，要自己多花錢選品牌、等疫苗。

游淑慧說，不用科學判斷買疫苗，而用意識型態選疫苗，也真是絕了。雖然川普也反中，但美國買不買大陸口罩呢？賺不賺大陸錢呢？「國際標準」只是執政者騙人民的大旗？進口美國萊豬說是符合國際標準，但為何即便還有數十種也符合國際標準的豬，也要挑萊豬。大陸疫苗也符合Covax的國際標準，為何又說擔心而至始排除？寧願選擇權只剩30％（3支）？

(中時新聞網)