（高雄市長陳其邁（左二起）、叁式公司創辦人曾煒傑、副市長史哲、以及經發局長廖泰翔，10日晚間參觀「DigiWave無條件進位」展演。圖／顏瑞田）

中央前瞻計畫支持高雄發展體感科技，透過前店、後廠的雙軌機制，打造高雄成為體感最佳產品試煉場域，迄今帶動相關產值近50億元，高雄市政府今年首度將體感科技活動，結合音樂表演與市集，在駁二特區舉辦的四天活動，預計將吸引逾50萬人次參觀、帶動近4,000萬元的觀光產值，希望仿效美國西南偏南的科技藝術節，在高雄發揚光大。

日前奪下金曲獎最佳樂團的滅火器，10日晚間現身高雄駁二特區，在高雄經發展局主辦的KOSMOS TRENDS系列活動中開唱，高雄市長陳其邁、副市長史哲、以及經發局長廖泰翔等高市府首長，蒞臨支持。

陳其邁10日晚間指出，高市府今年將體感科技結合視覺展覽、知名podcaster、知名樂團與年輕朋友喜愛的文創市集，讓科技走入人群，他相信，高雄絕對是投資最佳數位內容產業最好的城市，高市府會在人才、技術，或資薪上，全力協助。

他說，未來也將持續爭取中央支持，將體感科技結合5G、AI等元素，帶動新興產業繼續成長茁壯。

高雄市從2018年3月，成功爭取中央前瞻計畫，支持發展體感科技，並透過前店、後廠的雙軌機制，打造最佳產品試煉場域，輔導新創業者落腳高雄，迄今累計核定補助83案，創造超過800個新興產業工作機會，更將體感科技從視聽娛樂，逐步拓展到運動、製造、觀光和醫療產業的應用，至今帶動產值近50億元。

高雄經發局長廖泰翔表示，高雄市政府經濟發展局主辦的KOSMOS TRENDS系列活動，主要是延續體感計畫，把體感科技和補助廠商成果，用文化活動的方式，讓市民參與。

他說，活動內容之一的「DigiWave 無條件進位」，邀請知名設計業者叁式策展，運用沉浸式體驗空間結合實體展示，打造巨幅影像作品「遙視」（Clairvoyance）橫亙全場。

廖泰翔指出，體感科技在高雄的發展腳步，不會停下，高市府將盡全力爭取中央支持，發展體感產業，未來，將結合5G，將體感科技帶到新的層次，讓體感產業繼續在高雄發光發熱。

他說，將借鏡國際經驗，把DigiWave打造成台版「美國西南偏南」（SXSW ,South by Southwest）藝術節，以全台指標性科技展會為目標，不僅要吸引Z世代眼球、培育更多科技人才，更要提升國際能見度，並結合亞洲新灣區5G、AIoT創新產業發展，推動產業二次轉型，讓世界看見高雄科技產業能量。

(工商 )