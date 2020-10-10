徐若瑄日前去Hit Fm聯播網，由娃娃主持「OH夜DJ」探班，徐若瑄特地準備金曲獎造型卡片，送給金曲歌后娃娃，卡片一打開就有許多金曲獎座出現，上面寫著「魏如萱接二連三拿金曲」，並祝福娃娃生日快樂，娃娃感動：「好棒的禮物，我要拿回家收藏。」

魏如萱一看到徐若瑄，驚呼：「天啊，妳的臉怎麼又變小了？」徐若瑄透露，3個月前跟經紀人以及工作人員組成減重班，1個月瘦1公斤，徐若瑄也瘦了3公斤，當天在節目大肆慶功，吃零食、香檳、冰棒等，徐若瑄帶著一大籃食物，魏如萱笑說：「請問你是來遠足的嗎？」

徐若瑄發行《I’m V》新歌加精選，魏如萱疑惑：「為什麼不直接發新專輯？」徐若瑄說，因為怕粉絲等不及，之前寫了一首歌給天上的父親，進而加入索尼音樂，歌迷都期待再有新作品，加上疫情期間無法外出，就在五個月做了五首歌，徐若瑄說，疫情期間在台灣待了五個月，還是想要回到新加坡陪伴家人，兒子也想念在新加坡的玩具，但怕這一回去不知道什麼時候回來台灣，所以才趕快把新歌熱騰騰的送給歌迷。

(中時 )