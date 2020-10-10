新科金曲歌后魏如萱（娃娃）10日歡慶38歲生日，昨特地沒有安排工作，把時間留給家人，她開心在IG曬出2歲多兒子「路易」拿著吉他，童言童語地唱著英文版的生日快樂歌，稚嫩的歌聲，萌翻眾人，路易不只唱歌，還模仿了吹蠟燭的動作，十分逗趣，娃娃說：「媽媽真的很快樂，路易，謝謝你來當我的寶貝。」

娃娃生日當天開心與家人聚餐，住在花蓮的奶奶特地來台北替她慶祝，娃娃表示已收到好多好多的祝福，「謝謝大家」，至於今年的生日願望，她說：「希望大家要身體健康。」

而向來疼愛粉絲的娃娃，時常開直播與歌迷互動，她8日與陳昊森、曾敬驊一起在線上同框直播，3人因在電影《刻在你心底的名字》演出，相識成為好友，私下常傳訊息互動，娃娃提到曾敬驊先前有講過喜歡與爸爸聽老歌，娃娃熱心推薦一首好聽的老歌，卻被已讀不回，她隨後收回訊息，曾敬驊澄清當下在忙工作，想說收工後再聽，沒想到娃娃就收回，娃娃事後笑虧：「我們和好了，不要再已讀不回我囉！」

魏如萱時常帶著兒子外出玩樂。（摘自IG）

(中時 )