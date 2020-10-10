氣象局貼出國慶連假天氣。(圖取自中央氣象局臉書)

明(11)日是雙十連假最後一天，根據氣象局資料指出，明天氣仍受東北風影響，桃園以北及東半部地區雲多偶陣雨，不過到了晚上，東半部地區及恆春半島將轉為有短暫陣雨的天氣，並有局部大雨發生的機率。對此，臉書專頁「天氣風險」也指出，未來4天北部和東半部地區降雨機率較高。

氣象局表示，這幾天東北風較強勁，臺南以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；另外，基隆北海岸、東北部及東部沿海地區也容易有長浪發生，若要從事海邊活動、海上作業需特別注意安全。

「天氣風險」專頁指出，從明日開始，菲律賓到南海的低壓會逐漸發展，往越南或海南前進，對臺灣沒有直接影響，不過外圍的水氣也會從東南方移入，因此收假日的降雨會北海岸擴張的整個東半部地區，降雨時間也比較長，不排除有局部大雨的機會，這樣的天氣最久會持續到下周三。

氣溫方面，明各地清晨、深夜較涼，大約在22到25度。白天桃園以北及東北部地區高溫25至27度，新竹以南及花東較為溫暖，29至32度，中南部日夜溫差較大，臺灣南北溫差亦大，出遊或早出晚歸需多注意。

(中時新聞網)