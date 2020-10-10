黃路梓茵（Lulu）投資開設飲料店，她身為品牌總監，宣布為歡慶櫻桃小丸子動畫30週年，將台北中山店的二樓變身成小丸子主題咖啡茶飲店，她形容自己是「什麼都想參一咖的老闆」，她主要負責創意和行銷，「這次和小丸子的聯名，是我百分百投入在做的，覺得很有趣，也是自己喜歡做的事情。」

這次主題設計師是Lulu的親妹妹，Lulu說：「我們從小就嚮往，妹妹幕後設計、我做目前行銷，有點姐妹圓夢的感覺。」不管是店內的動線、週邊商品的設計，都是姐妹一起執行出來。Lulu自認很迷櫻桃小丸子，私下收藏很多相關的週邊商品，「我想要做到自己都會想買，這樣人家也就會想來買。」

他們特地構思推出圍裙，Lulu表示圍裙可做穿搭，「想說這一定得做，因為有趣又特別」，她也開心說這次和日本合作學到很多東西，「他們注重很多細節，包括店內裝潢、甚至材質，日方也會很顧慮，這個計畫結結實實籌備了半年以上。」

(中時 )