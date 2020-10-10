2020中華民國慶焰火，10日在台南漁光島璀璨登場，長達33分鐘的焰火秀，共發射2萬7354枚焰火，照亮台南夜空，共祝國運昌隆。（黃國峰攝）

國慶焰火狂放33分鐘，5大主題有巧思

國慶焰火秀10日晚間在台南安平登場，台南市政府今年加碼施放2萬7354發焰火，時間長達33分鐘，預估湧入超過42萬人爭睹花火。今晚焰火圖案萬千，有笑臉、口罩等藏巧思，民眾驚呼連連，今晚也於火樹銀花下，慶祝中華民國生日，同時回首2020年。

今年國慶焰火系列活動於10日下午4時開始，首先由10校聯合儀隊頂豔陽操槍，精湛演出引起民眾爭相合影。接著，再由十鼓擊樂團、明華園、紙風車劇團等輪番演出，最後在400架無人機飛越安平上空，排列出安平古堡、戰機、「雙十」、「Thank you Heros」等圖案，象徵台灣國防自主、防疫有成，也為焰火秀揭開序幕，同時慶祝府城建城400年。

台南今晚水氣少，再加上月明星稀，是觀賞焰火的好天氣。晚間8時，由蔡英文總統帶領全場倒數，美麗焰火終於升空，並於水面反射下，形成絢爛倒影，民眾驚豔不已，紛紛舉起手機、相機，捕捉美麗瞬間。

今年焰火主題共分為「回眸大員」、「古都府城」、「抗疫英雄」、「國防自主」及「團結台灣、民主勝利」5大段，其中笑臉、口罩圖案最讓人印象深刻，甚至有民眾鼓掌歡呼，向防疫人員致敬。

璀璨焰火也搭配音樂《台南人》、抗疫歌曲《平凡天使》等，聲光效果具全。最後，焰火於生日快樂歌中，圓滿施放完畢，並由歌手鼓鼓、陳零九、邱鋒澤等人接力開唱，現場氣氛熱鬧非凡。

據台南市政府統計，今日預估湧入42萬人爭睹焰火，主副舞台的精彩演出，也讓民眾留下深刻印象，同時再次為中華民國慶生。

(中時 )