統一獅在下半季爭冠關鍵期，此戰派出土投江辰晏對上中信兄弟洋投米蘭達，賽前外界不看好獅隊，不過此戰米蘭達狀況不佳，江辰晏反而投出不錯壓制力，最後獅隊以7比2贏球，江辰晏從7連敗低潮中走出，贏下至關重要的一戰。

江辰晏今年起伏較大，6至8月一度苦吞先發7連敗，下二軍調整一個多月後，本月回歸連2戰都繳出不錯先發內容，今日5.1局僅被敲4安、失2分，連2戰拿下MVP。

此戰江辰晏開局連被敲安失分，守備又出現失誤及瑕疵，讓他一度陷入苦戰，賽後代總教練林岳平稱讚他，「開局有狀況、守備又給他壓力之下，能用雙殺、三振化解危機，降低失分，表現相當好。」

江辰晏透露，先前連敗時心理壓力確實滿大的，下二軍沉澱許久，靠二軍總教練高建三、投手教練鄭博壬開導，想通後上一軍才能有不錯表現，「連敗時負面想法很多，現在上一軍想通後投得比較開心，享受高張力的比賽。」

江辰晏如今心態穩定，目標就是盡量拉長投球局數，希望接下來的比賽中能更節省用球數，「回來後連2場MVP要感謝隊友火力支援，還有牛棚守城。」

統一獅拿下此戰勝利相當重要，目前仍與富邦悍將並列下半季第一，明天派出投一休四的洋投泰迪，面對中信兄弟臨危受命先發的土投陳柏豪，將要全力搶勝。下周3戰、最後補賽周2戰，都可以派出3洋投先發，等於剩下6戰都能由戰力較穩定的洋投出賽，全力爭取下半季第一位置，以搶奪總冠軍賽門票。

(中時 )