奇幻旅程！婦參加郵輪團 去澎湖醒來變花蓮(影片源自中天新聞)

參加遊輪行程意外變成「奇幻之旅」，家住在花蓮的一名陳姓婦人，10月初花費7000元，參加郵輪之旅，規劃從基隆到澎湖，旅途為期3天2夜，開心的陳婦從花蓮搭火車到基隆，上船睡一覺起來發現，「怎麼回老家了」？

陳姓婦人找來9名朋友，參加澎湖3天2夜遊輪行程，10月7日早上，陳婦從花蓮坐火車到基隆，期待終於要到澎湖走走，想不到上船後，業者告知乘客，由於澎湖海象差無法靠岸，行程改「花蓮一日遊」，且必須再花1500元，才能下郵輪，讓所有乘客相當傻眼，尤其是家住花蓮的陳婦，更是哭笑不得。

其中一名陳婦友人無奈表示，原本開心享受郵輪上設施，意外改行程被其他朋友虧「你不是出去玩怎麼又在這邊」？另一位也是家住花蓮的乘客，直接回家放行李，因為觀光景點「旁邊就是自己家」。

對於臨時改行程，郵輪業者表示都有事先告知，乘客可以選擇如期出發、或是改期出發，如果選擇如期出發，業者會補償500元，可以在郵輪上消費使用，只是對於原本期待出遊的陳婦來說，沒有想到繞了一大圈，竟然是回老家旅遊。

(中時新聞網)