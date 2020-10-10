瑞莎PO文賀國慶，蔡英文親自回覆。（圖／翻攝自臉書）

藝人瑞莎和鞋業小開Mike婚後育有一女，她在2013年放棄烏克蘭國籍，於2019年歸化台灣籍，正式成為台灣人，今（10日）雙十國慶，她特地發文道賀，沒想到竟釣出總統蔡英文親自回應。

瑞莎今在臉書Po自拍照，發文寫下：「10/10，很重要的日子，Love you, my home」，文中還穿插好幾顆愛心，足見其愛台灣的心情；貼文PO出後，竟引來總統蔡英文在底下留言：「謝謝瑞莎為台灣所做的一切，我們都以我們的國家為榮！」讓瑞莎也驚喜回覆：「是我很謝謝總統，謝謝您所有的付出和努力，我們一起加油！」

蔡英文回應吳鳳。（圖／翻攝自臉書）

而來自土耳其的藝人吳鳳，不但在前年拿到台灣身分證，去年還在國慶日活動擔任主持人，他透露自己常跟孩子們分享關於土耳其跟台灣的特色，希望她們保持愛國的熱情，「我覺得台灣跟土耳其都是她們的家，所以國慶日的時候也要知道歷史悠久的精神，跟過去前輩的犧牲。」

最後，吳鳳也直呼對台灣的未來非常樂觀，相當驕傲自己是台灣人，也是中華民國的公民，「希望有一天再一次上台主持國慶，把愛國跟民主的力量分享給更多人。中華民國，台灣，我愛你，生日快樂」，同樣吸引蔡英文前來留言：「謝謝吳鳳一直替台灣發聲。為了你的兩個女兒，我們會好好守護台灣的民主與自由。」

(中時新聞網)