1名李姓男子在2018年年初，邀女友及女友閨蜜A女到外出唱歌後回到住處續攤，竟然意圖染指女有閨蜜，竟威脅A女「妳要喝烈酒還是讓我摸下體否則就PO上爆料公社」，A女擔心遭受傷害，又正值生理期，只好答應對方，未料李男卻「硬闖紅燈」，當著女友面硬上得逞，，女友目睹後驚駭莫名事後出面作證打臉男友，新北地院依妨害性自主罪判李男3年6月徒刑，經檢察官上訴後維持原審判，仍可上訴。

根據判決書記載，A女為李男女朋友的友人，3人在107年 1、2月間某日晚間外出唱歌，再一同返回李男住處。但李男竟基於強制性交之犯意，要求 A女陪同喝烈酒，或者自行脫褲子由其撫摸下體，並脅迫 A女如不從，即欲將A女資料公開至爆料公社，摧毀 A女人生。

A女因恐懼飲用烈酒，且當時生理期屆至腹部疼痛，希望儘速離開現場，不得已自行褪去身上褲子，李男當場不顧 女面露不甘願之表情，仍違反她的意願，先以手撫摸下體，遭A女出言制止甚至以手推阻仍不罷手，竟當著女友的面強行硬上，A女事後立刻前往警局報案

但李男開庭時卻辯稱，事發當日那天是A女自己脫褲子之後，跟他要提款號碼，摸她下體是她叫我去摸的，並沒有對她性侵，後來是她自己答應說讓我碰一下，叫我用下體碰她下面一下子。

但是李男的女友眼見閨密在眼前被性侵相當氣憤，做證實直指李男有威脅A女陪他等喝酒，以及脫褲子讓他撫摸下體，之後李男就直接性侵，當時A女有表示生理期屆至而不願意，也有推開李男，自己因畏懼則在旁觀，當場打臉李男。

新北地院審理後依妨害性自主罪判李男3年6月徒刑，但檢察官認為量刑太輕而上訴，高院審理後維持原審判，仍可上訴。

(中時新聞網)