國慶焰火秀今晚（10）在台南安平登場，晚間7時40分許，蔡英文總統、副總統賴清德、立法院長游錫堃等人紛紛抵達台南，準備欣賞璀璨焰火。孰料，正當台南市長黃偉哲上台致詞時，台下竟出現聲援反南鐵東移的民眾，手持布條抗議並高呼「反迫遷！」，隨即遭維安人員驅離架走。

晚間7時40分許，正當黃偉哲開始致詞時，有5名民眾在舞台前的觀賞區，手持布條高呼「保我居住權！」，隨即遭維安人員架走。據了解，其中2名民眾自稱是成大學生，手持布條寫著「強拆迫遷黃春香」，應為聲援反南鐵東移的民眾，最終遭維安人員強行驅離，結束抗議插曲。

台南市長黃偉哲晚間表示，南市府對尚未拆遷的幾戶表示歉意，市府已盡全力協調補償，且相較其他縣市鐵路地下化的拆遷戶，南市府提供的補償已相對優渥。黃偉哲補充，儘管如此，仍會持續協助拆遷戶，商討照顧宅安置或是尋找適合的房子。

(中時 )