國慶焰火首度移師台南安平漁光島舉行，蔡英文總統10日晚間率文武百官及外賓專程南下，與現場超過50萬8000民眾，一起欣賞長達33分鐘的璀璨焰火。相較上午的國慶文告，蔡英文在國慶焰火啟炮前的致詞，並沒有太多的政治語言，而是盛讚「台南成功的故事，就是台灣的縮影」，歡迎大家利用連假前來享受台南的美好。

昨晚的國慶焰火，由蔡英文、賴清德及兼仼國慶籌委會主任委員的立法院長游錫堃、總統府祕書長李大維、台南市長黃偉哲等人共同啟炮後，2萬7354發焰火射向高空，上演長達33分鐘的焰火秀。心情不錯的蔡英文，時而抬頭欣賞，還不時與賴清德交頭接耳，似乎對今年搭配海景演出的國慶焰火秀頗為滿意。

蔡英文表示，今晚台南的真是又美麗又熱鬧，她要先謝謝現場的好朋友，跟我們齊聚在台南，一起慶祝國慶日。每一年的國慶焰火，都是很多人期待的大活動，今年我們第一次選在台南施放，是特別有意義的。這個意義在哪裡？因為台南不只擁有世界知名的美食與美景，台南還有賴清德副總統與黃偉哲市長，在他們接棒努力之下，讓台南不斷地往前走。

蔡英文認為，今天的台南不僅已經是科技重心，也是一個文化首都，工作的機會增加很多，產業也發達了，連外地的年輕人都飄過來在這裡打拚，在這裡生活，「台南成功的故事，就是台灣的縮影」。

蔡英文還指出，今年台灣守住了疫情防線，也穩住了經濟，現在大家可以一起出遊，她希望大家多來台南看看，多來台南玩一玩，享受台南的美好。

返回故鄉的賴清德更是春風滿面地說，非常感謝大家齊聚在台南市的漁光島欣賞國慶焰火；國慶焰火是國慶系列活動中最受矚目的一項，特別感謝蔡英文總統及游錫堃院長選擇在台南舉辦國慶焰火，這對台南市是莫大的肯定，肯定台南市民辛苦打拚，在各個領域都有傑出的表現，也肯定台南市從過去到現在，在守護主權、維護民主，一直都站在第一線。

游錫堃則強調，台灣的名字是從安平「大員」發展出來的，安平是台灣歷史的起點，也是台灣文化的源頭，尤其是台灣在國際能見度愈來愈高，台灣國際貿易和接軌就是從安平開始的，因此國慶焰火在安平是非常有意義的。

(中時 )