法網今天上演女單冠軍戰，今年澳網冠軍柯寧（Sofia Kenin）與19歲波蘭黑馬思薇雅蒂（Iga Swiatek）首盤上演破發大戰，結果思薇雅蒂3度破發稍勝一籌，次盤再趁柯寧左大腿受傷猛攻追擊，以6比4、6比1封后，也成為史上首位贏得大滿貫單打冠軍的波蘭人。

思薇雅蒂的父親曾代表波蘭參加奧運划船比賽，雖然她未承繼父親的運動項目，卻肯定遺傳到家族的強壯雙臂。她職業生涯首冠竟然就是法網封后，且以世界排名54之姿奪冠，也創法網女單冠軍最低排名紀錄，堪稱不折不扣的超級黑馬。

19歲波蘭黑馬思薇雅蒂首次打入法網決賽就舉起生涯四大賽首冠。（路透）

思薇雅蒂的偶像是「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），賽後她驚喜的說：「過去都看別人在法網頒獎，沒想到今天換我在這裡發表奪冠感言。」由於外界還不熟悉自己，思薇雅蒂像個小女孩般，介紹了自己打網球的成長歷程，最後還俏皮的說：「大家還想知道些什麼呢？」

柯寧與思薇雅蒂都有出色的接發本事，思薇雅蒂在首盤第2局率先破發，取得3比0領先，但柯寧也在第5局回破，扳成3平。第8局兩人打到5度丟士，思薇雅蒂在底線閃身正拍打出漂亮直線致勝球，再讓柯寧反拍回擊掛網，首盤5比3聽牌，次局卻又換柯寧回破。

第12局思薇雅蒂逼出兩個破發點，並以漂亮的後場吊球化解柯寧的上網戰術，再讓對手回擊掛網，激戰48分鐘後以6比4搶先拿下第1盤。

柯寧（右）在第2盤喊暫停離場包紮左大腿傷勢。（美聯社）

柯寧第2盤還以顏色，首局率先破發卻旋遭回破，在1比2落後時召喚防護員入場，並喊暫停離場治療。不過柯寧帶著左大腿包紮重回球場卻沒起色，又在第4局遭到破發，接著表現明顯受到傷勢影響，只能讓思薇雅蒂以1盤未失的全勝姿態抱走后冠。

本屆法網女單決賽被視為黑馬對決，柯寧雖是今年澳網冠軍，但本屆法網前從未在任何紅土賽事打入8強。思薇雅蒂世界排名54，甚至是1975年WTA啟用排名制度以來，打入法網女單決賽的最低紀錄，也是81年來首位躋身法網決賽的波蘭女將。

美國女將柯寧首盤遭到3度破發。（美聯社）

(中時 )