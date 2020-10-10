國台辦發言人朱鳳蓮今針對蔡英文總統國慶談話表示，再次曝露民進黨當局謀獨本質等言論，民進黨表示，兩岸穩定是雙方共同的責任，不顧現實、一昧指責民進黨挑釁與對抗，無助於台海局勢的和緩。

民進黨指出，蔡英文總統今日國慶談話表示的「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」，是台灣社會在兩岸立場的最大公約數，中國當局若是有心化解對立，改善兩岸關係，應當正視台灣主流民意，切勿再一意孤行。

民進黨強調，過去4年多來，我方面對兩岸關係堅持不挑釁、不冒進。然而，國台辦的發言卻仍不斷把兩岸僵局的問題推給民進黨政府，讓兩岸持續陷入不信任和對立的氛圍中。作為一個泱泱大國，中國政府的表現令人失望。

民進黨呼籲中國當局，改變處理兩岸關係的態度，儘速停止惡意挑釁與統戰行為，正視台灣持續的善意與兩岸現實，以對等尊嚴的雙方對話化解彼此歧見，方有助於兩岸關係正常發展。

(中時 )