2022年台北市長會是誰？風水命理老師楊登嵙以姓名學的角度預言，國民黨立委蔣萬安會當選台北市長。

楊登嵙在臉書粉專《品觀點》的直播節目中表示，他從姓名學的角度，來分析誰比較有希望選上台北市長？2020年是虎年，可能參選人之一的北市副市長黃珊珊，名字中的「珊」字，老虎遇到柵欄，變成籠中之虎；而衛福部長陳時中，他名字的「中」字，是個洞穴，對老虎來講，就是困起來；至於蔣萬安的「安」字，寶蓋頭的老虎也會被影響，只要軍事幕僚不屬兔與牛，就不會有問題。

楊登嵙表示，黃珊珊是58年次，是己酉年屬雞的，而且是士雞。第三個字「珊」好像是一個柵欄， 好像在蓋房子的鋼筋，對雞來講叫有房子住；但唯一的缺點是「珊」字旁邊一個「王」，雞當王就是在工作上犧牲奉獻。

楊登嵙指出，陳時中是42年次，癸巳年屬蛇，癸就是水，也就是水蛇。去年豬年對他來說是太歲年、沖太歲，蛇喜歡洞穴，因為有房子住，「中」字就像一條直直的死蛇，財庫也是一條直直的，不可以有太大的花費。

楊登嵙接著指出，蔣萬安67年次，戊午屬馬，戊是土，就是土馬年。「安」字有一個寶蓋，馬有房子住，底下是「女」，不力點在兔年、牛年，幸好2022年是虎年。

(中時新聞網)