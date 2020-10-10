9名港人以協助12名港人偷渡台灣罪嫌遭港警逮捕後，香港警方對外公布資料顯示，這9人當中有數人向12名偷渡客提供資金援助，甚至為他們購買價值數十萬港元的快艇。警方還說，該12名被捕港人亦分別支付數萬至十數萬港元做為偷渡酬金。

據《東網》報導，有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，警方在拘捕行動中，檢獲了50多萬港元的現金、數部電腦、數部電話、及一些船隻交易的單據，有關的單據顯示船隻的價值約在數十萬港元。而有關人士所支付的偷渡費用，則介乎在數萬至十數萬港元。

報導說，被捕人中不少人曾向該12名偷渡客提供資金，其中一名報稱無業的60歲男子成X敏，他為該12人安排快艇、亦是涉事快艇的船主。另外，被捕者中的鍾雪瑩、41歲男子謝X明、及38歲男子李x濠，亦有份組織偷渡，如聯絡台灣的接應人等。

據了解，今日被捕涉案的9人為4男5女，年齡介乎27至72歲，他們的職業報稱文員、廚師等，其中還包括前立法會議員游蕙禎及梁頌恆的女助理、本民前成員鍾雪瑩及前立法會議員梁國雄女助理、社運人士劉山青的妻子唐婉清。

根據香港法例第221章「刑事訴訟程序條例」第90條，「協助罪犯」是嚴重罪行，一經定罪最高可判處10年監禁。

(中時新聞網)