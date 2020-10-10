國慶焰火絢爛，吸引超過50萬人次湧入安平賞花火。（黃國峰攝）

國慶焰火於今晚（10）在台南安平熱鬧登場，南市府預估，今晚共吸引超過50萬人次湧入安平，其中主舞台戀愛廣場更是一度湧入21萬人齊聚賞焰火。不過，因人潮實在太多，一時難以疏散，造成安平區路段大塞車，台南市長黃偉哲今晚接受媒體訪問時，為國慶焰火打分數，笑稱「天上100分，地上還在看（指評估），因為進、散場惹大家抱怨，市府確實有改善空間。」

黃偉哲稱，還是會面對這些批評，包括人潮疏散、場地維護、治安維護等，都是市府檢討的面向。有媒體問及黃偉哲今晚會「加班」鎮守到幾點？黃偉哲笑說，比照去年屏東國慶焰火，一路加班至12點半左右，持續關心市民疏散作業。

台南市政府表示，市府已規畫310輛大客車，並緊急協請客運業者，加派人車投入接駁疏散作業，5條區外接駁車路線共接駁1500餘車次、載送6萬8000餘人，警察局也全面動員投入交通指揮，將車潮引導從金華路、海安路及西門路等南北向道路分流疏散，降低台17線交通阻塞。

交通局長王銘德則稱，自晚上8時起至12時，將實施「散場調撥」等配套措施，計有3條調撥車道及2條單行道，及重要路口實施轉向管制，北返民眾可就近利用和緯路、南下民眾則可利用新樂路，敬請民眾配合。

(中時 )