屏東縣政府與屏東縣盆栽景觀協會合作舉辦「2020樹藝雅石屏光展」，共展出112件盆栽雅石，吸引許多盆栽愛好者及民眾參觀。（潘建志攝）

台灣的熱帶樹種盆栽世界第一，屏東縣政府與屏東縣盆栽景觀協會合作舉辦「2020樹藝雅石屏光展」，共展出112件盆栽雅石，吸引許多盆栽愛好者及民眾參觀。恆春鎮民劉興謀種植了超過30年的象牙樹，最後獲得總冠軍。

此次展出的競賽作品分為超大型、大品、中小品及創意盆栽4組，共112件作品參賽。作品有的以枝葉茂盛呈現春天萬物榮發的氣息，有的留下殘枝敗葉表現秋冬的蕭瑟之氣，亦有結合礁石、瓦甕、神像等的創意盆栽，非常多元。

縣長潘孟安很早就接觸過盆栽，他說「照顧盆栽就像養子女一樣！」需要無微不至的照顧，不斷剪裁修整雕塑成形，甚至還要「打點滴」。一棵盆栽需要耗費數年，甚至數十年才能造就如今模樣，主人的細心、專注、毅力讓人欽佩。

總冠軍得主的是70歲恆春鎮民劉興謀，年輕時以送瓦斯為業，送瓦斯同時也四處找素材。他說，恆春半島在落山風吹拂下，樹形都相當獨特，可說是「盆栽的故鄉」。這次奪冠的象牙樹，已養超過30年，在他眼裡是無價的，因為人生能有幾個30年？

屏東縣盆栽景觀協會表示，盆栽藝術臨摹自然，將在地樹種矮化植入盆中，透過巧手與創意，以「小中見大」的栽培技術手法，將大自然的大樹濃縮於咫尺盆缽中。盆栽展在縣府東側椰林大道展至18日，歡迎大家一起來欣賞。

(中時 )