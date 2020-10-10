為避免不雅圖片在網路散播，臉書設有相關影像圖片規範。然而，有時矯枉過正，難免讓人哭笑不得。加拿大紐芬蘭省聖約翰的EW Gaze種子公司，最近在FB上大打洋蔥廣告，卻遭臉書以「過度性感」而強制下架。

根據英國廣播公司(BBC)報導，當時EW Gaze在臉書上貼出線條渾圓而美麗的Walla Walla洋蔥，靜靜地躺在籃子之中，旁邊還有一些洋蔥薄切片。孰料這樣樸實無華的廣告，卻遭到臉書刪除。

該公司經理麥克林(Jackson McLean)在收到臉書的通知後，丈二金剛摸不著頭緒。一陣苦思後，才驚覺「線條渾圓的東西」都可能被臉書判定為「乳房或臀部」，而加以刪除。

麥克林福至心靈，認為臉書的作法對市場而言反倒是「惡趣味」，炒作一番勢必能吸引觀眾的注意。因此，將照片與臉書的警告訊息─「廣告不可以性暗示的手法宣揚產品與服務」，上傳至公司臉書頁面。麥克林打趣地說，這則貼文可能會引來部分網友以「胡蘿蔔照或南瓜照」回擊。

此外，他也向臉書提出上訴。對於自動判別系統造成的誤判，臉書已公開道歉。臉書表示，「我們使用自動判定技術來避免猥褻的圖片流竄於網路之上」，「但有時它無法判定這是洋蔥」。

不過，麥克林的逆向操作成功贏得顧客的心。他表示，「光過去3天的銷售量，就已遠超過過去5年」。現在，公司的網站底下已新增「性感洋蔥」的選單。

(中時新聞網)