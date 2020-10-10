北韓10日在平壤金日成廣場舉行勞動黨成立75周年閱兵儀式。據南韓韓聯社10日報導，閱兵活動上公開了新型洲際彈道飛彈（ICBM），飛彈彈體比北韓最新公開的「火星-15型」更長又粗。

當天下午，北韓中央電視台錄播閱兵式實況，在閱兵式幾近收尾時被載於11軸22輪移動發射車（TEL）的新型洲際彈道飛彈入場。從發射車大小來看，此次公開的飛彈發射車比北韓最新公開的「火星-15型」（9軸18輪）更長。「火星-15」號飛彈長21公尺，而此次公開的新型飛彈看似較「火星-15」長2～3公尺，為23～24公尺。直徑也較「火星-15」（2公尺）更大。

韓聯社指出，飛彈彈體變長變粗，有可能是因為在一級推進器上增設3個輔助發動機。如此一來，飛彈射程加長。據推測，「火星-15」的射程為1.3萬公里左右。南韓軍方推測，北韓當天公開的新型洲際彈道飛彈射程可能較「火星-15」長很多。從畫面中還可看出，飛彈彈頭部分也較其他型號長。因此新型飛彈能否搭載多彈頭，引發關注。

另外，新型洲際飛彈的發射車外觀設計與「火星-15」發射車不同。分析認為，北韓製作飛彈發射車的技術也取得一定進展。但飛彈後尾部分有疑似為支架的設備，南韓軍方從此推測，朝方尚未掌握直接從發射車將飛彈發射升空的技術。

北韓當天在閱兵式上還公開了新型潛射彈道飛彈（SLBM）。該飛彈彈體上印有「北極星-4」的字樣，其直徑可能比首款潛射飛彈「北極星-1」或北韓去年發射的「北極星-3」略大。

(中時 )