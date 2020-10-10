國慶韓裔主持人引熱議 魯水晶：終於可以吃東西了

國慶大會於10日早上舉行，籌備委員會日前宣布，今年延續前兩年慣例邀請新住民主持，來自韓國的魯水晶通過重重選拔後，獲選為今年國慶日大典的主持人。在活動結束後，她表示，因為為了國慶特別還減肥，現在肚子非常餓，「終於可以吃東西了」，並給自己的表現給出95分的高分。

《中天新聞》報導，10日早上的國慶大會，由魯水晶擔任其中一位主持人，她表示，平常講中文沒什麼問題，但在正式場合擔任主持人，要糾正發音，尤其是4聲一定要清楚，而她也坦言，為了主持這次活動，最近晚上都會緊張到睡不著。

活動結束後，魯水晶在接受採訪時指出，「因為我為了這個國慶還特別減肥，其實是非常餓肚子的狀態」，並忍不住直言，「終於可以吃東西了」。同時，她也認為這次的活動圓滿成功，「我非常注意我講話的速度，我覺得圓滿成功，圓滿結束了」。而被記者問到給自己打幾分時，魯水晶回答，「95分可以嗎？」

魯水晶在韓國時就擔任韓語老師，並曾在大陸工作一年，因緣際會下來到台灣當韓語老師，至今已來台12年，有自己的補習班，且她不只是韓語老師，還是談話性節目班底，目前也擔任行政院人事行政總處韓語講師一職。

(中時新聞網)