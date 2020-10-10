屏東縣「安居大社區好讚認證計畫」執行第5年，10日舉辦「社區好讚認證暨選拔表揚」活動，參與社區在現場擺攤。（潘建志攝）

屏東縣「安居大社區好讚認證計畫」執行第5年，鼓勵縣內各社區發展協會多元發展，10日舉辦「社區好讚認證暨選拔表揚」活動，表揚榮獲好讚、績優選拔的社區及績優合作社，邀請社區居民一同參與公共事務，讓社區更好更讚。

今年有39個社區發展協會獲得好讚認證、10個社區獲得好讚選拔，萬巒鄉赤山社區榮獲6項認證，成績最為亮眼，佳冬鄉塭豐社區3年內拿下6項認證。好讚選拔由南州鄉米崙社區、萬巒鄉赤山社區、東港鎮下廍社區，分別榮獲人文教育、社區環保、社區治安的第1名。

南州鄉米崙社區從社區資源調查開始，陸續完成社區繪本、社區導覽地圖，統合社區人、文、景，一步一腳印發展人文面向工作。並將觸角延伸到附近的社區與景點，如南州糖廠、運動公園、水林藝術空間等，將影響力擴散出去。

萬巒鄉赤山社區推動低碳永續家園及環保表現傑出，去年榮獲衛生福利部全國金卓越社區選拔優等，社區發展長輩及兒少課後照顧服務等多元社區工作，並將社區主要作物鳳梨，開發鳳梨乾、果醬、洗面乳等相關商品，打造成全能社區。

東港鎮下廍社區2009年成立守望相助隊，在防災及救災上有充足準備及演練，改善社區治安成果亮眼，獲警察局評鑑「特優」獎勵，也榮獲內政部全國治安工作「標竿社區」。

(中時 )