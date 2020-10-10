被手機與平板電腦排擠的個人電腦（PC）市場，拜疫情掀起的遠距工作與線上教學潮之賜，第三季全球出貨量年增近13％，創十年來新高。台灣宏碁（Acer）的增幅達15％，居各大國際廠牌之冠。

美國科技市調機構Canalys上周五公布，Q3全球PC出貨7,920萬台，年增幅12.7％，是十年來最快增速。

其中又以筆記型電腦出貨量最驚人，在Q3達6,400萬台，筆電與工作站（workstation）出貨量年增28.3％。反觀桌機及桌上型工作站，出貨量年減26％。

手機和平板電腦等行動裝置熱賣躍為主流後，PC市場銷售大受影響，但今年爆發新冠疫情後，在家辦公學習的趨勢帶動PC需求。第三季更因多國出現二次疫情，加上企業為長期遠距工作打算持續投資，PC市場再現亮麗榮景。

台灣宏碁電腦表現出色，Canalys預估，宏碁Q3出貨量560萬台（包含搭載谷歌Chrome OS作業系統的Chromebook），全球排名第五，但年增率15％居所有廠牌之冠。宏碁全球市占率為7.1％。

該季出貨量高居第一的品牌是聯想（Lenovo），出貨1,930萬台，年增幅11.4％，全球市占率24.3％。

惠普（HP）出貨量1,850萬台居次，年增幅11.9％，全球市占率23.6％。戴爾（Dell）出貨量1,190萬台排名第三，但比去年同期萎縮0.5％，全球市占率15.1.％。蘋果出貨量630萬台位居第四，年增幅13.2％，全球市占率8.1％。

微軟5月時曾指出，人們每月耗在Windows 10的時間超過4兆分鐘，換算成年率增加75％。目前有10億台以上的裝置內建Windows 10作業系統。

其他市調機構如顧能（Gartner）、國際數據資訊（IDC）尚未發布Q3報告，但顧能7月報告指出，Q2的PC出貨量年增2.8％。

(工商 )