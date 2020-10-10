蔡總統今年國慶演講主題為「團結台灣，自信前行」；這也是蔡總統第二任第一次國慶演講，總統幕僚透露，此篇講稿定調在兩個精神，從「共同體的台灣」到「世界的台灣」的演講及不再是單向式，而是對話式的演講；而操刀者正是有「小姚人多」之稱的文稿小組組長李拓梓。

蔡總統這次國慶日的演講其實在準備階段，經過反覆的討論跟定調，圍繞在兩個精神，第一是從「共同體的台灣」到「世界的台灣」的演講。

幕僚指出，今年是蔡英文連任後第一次的國慶演講，相較起520剛連任的「蔡總統」，甫獲頒《TIME》雜誌年度百大影響力人物的蔡英文，則更展現出「國際級領導人」的架勢。

他說，從520到國慶日的演講，明顯的核心概念是從「共同體的台灣」延伸至「世界的台灣」，從防疫成果、經濟成績、國際支持台灣等角度切入，貫穿國慶演講的重點，是強調國家的自信跟國民的自信。

幕僚說，在演講的最後，蔡英文強調「要把一個壯大的國家，留給台灣的下一代」，則是連貫了從去年國慶、總統大選、勝選演說至今的精神，以二十年後回首2020年台灣辛苦抗疫的歷程，呼籲人民團結。

幕僚說，第二是不再是單向式，而是對話式的演講；今年蔡英文的國慶演講，用「對話式」取代以往「報告式」，呈現的對話對象包括防疫英雄、台灣人民、國軍、國際社會、中國當局、朝野政黨，乃至年輕世代。不同的對象都能從不同段落的文字中找到自己的歸屬，例如講到台商回流時，坐在台上的台商群起鼓掌。

幕僚指出，這次不只是蔡總統單方面的訴說，也引用了對岸領導人的說法闡述其兩岸政策的論述；還有別人告知的，如空軍飛官跟她說的「務必將空防交給空軍」，並點名兩位護理師，訴說防疫英雄的故事，呼應今年國慶邀請防疫英雄領唱國歌、邀請防疫英雄榮耀遊行的活動設計。

幕僚表示，演講結語引用了謝銘祐《路》的歌詞「有路，咱沿路唱歌；無路，咱？溪過嶺」；早上國慶日活動結束時所播放的音樂，正是阿爆的《Thank You》，活動的設計也呼應了蔡英文的演說。

至於這次文稿一如過去的重要談話，都會由總統府及國安會的幕僚，加上相關部會的首長共同討論，而主筆操刀並負擔起最重要的角色，而是負責總統府文稿小組的李拓梓。

在姚人多、劉建忻等總統重要核心幕僚接二連三「外放」後，六年級後段班的李拓梓扛起重任，他是姚人多的學生也是徒弟，在蔡總統2016年第一次出訪就已表現亮麗，當時正值華航空服員罷工，總統在飛機上對華航空姐，一席「不會讓妳孤單」的溫情喊話，及「台灣穿越地心直達地球另一端就是巴拉圭」，更是溫暖僑胞的心，這些動人的字眼，就是出自李拓梓的手筆。

李拓梓曾任民進黨立委陳啟昱、陳明文助理，也是小英基金會想想論壇作家，對日本文史有濃厚興趣，在報紙刊登專欄「改變時代的日本人」，是文稿小組中少數有國會資歷者，30多歲就為總統老闆執筆。

(中時 )