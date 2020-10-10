美國政治外交雜誌（The National Interest）今天刊登駐美代表蕭美琴祝賀「台灣109年生日快樂」文章，國民黨推特今天糾正此說法，國民黨國際事務部副主任何志勇表示，民進黨強調中華民國在台灣71年，無視在大陸的38年歷史，根本就沒有「台灣109年生日快樂」這件事情，蕭美琴的言論蠻不妥的。

國民黨推特今天發文糾正駐美代表蕭美琴的「台灣109年生日快樂」言論，國際事務部副主任何志勇說明，109年前，台灣是日本的殖民地，且民進黨口中的中華民國，僅只有政府遷台後的71年，未包括在大陸的38年，但蕭美琴卻把台灣與中華民國互換，在國際上看起來很突兀，也很不妥。

何志勇說，因為有中華民國才有台灣，絕不能忽視在大陸的38年歷史，這對中華民國能在台灣和平繁榮發展，密不可分，一個國家若沒有了根，就沒有文化歷史，更不可能有好的發展。

何志勇解釋，1911年10月10日武昌起義成功，所以這一天是國慶日；但1912年元旦，國父孫中山在南京就任臨時大總統，中華民國才算正式開國，當天才是中華民國生日。

(中時 )