情侶在交往過程中就是不斷磨合，若雙方有意願攜手便可走向婚姻。日前有位男網友表示，自己和女友交往9年，過程中女友不斷提及想婚，但他以經濟條件不夠好為由拒絕。直到近日他向女友求婚竟反遭拒，讓他苦喊「我不能接受，明明當初吵著要結婚的是她，為何過了幾年就不要了？」

原PO在臉書社團「靠北女友my girl」上表示，自己今年29歲，女友和自己年紀相仿，大約4、5年前女友就曾提議要結婚，不過當時他認為要先拚事業，因此以經濟條件不夠好為由拒絕，「那時才25、26吧，我覺得太早，是該拚事業的時候」。

隔了1、2年女友再度表示想婚，「但我還是想拚事業，認為結婚可以晚一點」，當時兩人為此大吵一架，女友還一度提分手，揚言要去找其他對象結婚，不過2人發現都還愛著彼此，因此和好繼續走下去。

直到今年，原PO認為自己事業、經濟穩定，準備好和女友步入禮堂，更準備好了存款、戒指要向對方求婚，沒想到女友卻猶豫了。在溝通後才知道，女友已沒有當初想婚的念頭了，這讓原PO大受打擊「我不能接受，明明當初吵著要結婚的是她，為何過了幾年就不要了？」

貼文發出後網友紛點出原因，「結婚是一種衝動，生小孩也是，很多東西過了那個念頭就沒有了」、「結婚需要衝動，現在沒感覺了，你才在燒，一切激情都過了」、「那個年紀的憧憬和跟你想成家的衝動沒了，有的時候就是那個當下，但你沒把握住，時間很殘酷」、「通常結婚都需要靠著衝動，如果那念頭一過就算再久最後都會無疾而終」。

(中時新聞網)